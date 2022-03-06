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Военное положение: что брать с собой гражданским в авто и что не стоит

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Военное положение: что брать с собой гражданским в авто и что не стоит

Центр противодействия дезинформации СНБО

При пересечении блок-постов нужно снимать видеорегистратор.

Центр противодействия дезинформации СНБО опубликовал список вещей, которые следует взять с собой гражданским при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а также – что не стоит брать.

Об этом говорится в сообщении Центра 6 марта.

Возите в авто в военное время:

  • одеяло или спальник на каждого, каремат,
  • аптечку,
  • воду (1-3 л на человека),
  • зарядки и питания от розеток автомобиля,
  • домкрат, набор ключей, огнетушитель, "крокодилы" для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,
  • горючее в металлической канистре,
  • запасное колесо,
  • туристическую лопату,
  • запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,
  • буксировочный трос,
  • автомобильный компрессор.

Не стоит возить в авто в военное время:

  • оружие, если вы не военный и оружие незарегистрировано,
  • нож с признаками боевого,
  • любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа,
  • горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре,
  • при пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!

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