Военное положение: что брать с собой гражданским в авто и что не стоит

Военное положение: что брать с собой гражданским в авто и что не стоит

При пересечении блок-постов нужно снимать видеорегистратор.

Центр противодействия дезинформации СНБО опубликовал список вещей, которые следует взять с собой гражданским при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а также – что не стоит брать.

Об этом говорится в сообщении Центра 6 марта.

Возите в авто в военное время:

одеяло или спальник на каждого, каремат,

аптечку,

воду (1-3 л на человека),

зарядки и питания от розеток автомобиля,

домкрат, набор ключей, огнетушитель, "крокодилы" для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,

горючее в металлической канистре,

запасное колесо,

туристическую лопату,

запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,

буксировочный трос,

автомобильный компрессор.

Не стоит возить в авто в военное время: