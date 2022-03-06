Военное положение: что брать с собой гражданским в авто и что не стоит

При пересечении блок-постов нужно снимать видеорегистратор.
Центр противодействия дезинформации СНБО опубликовал список вещей, которые следует взять с собой гражданским при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а также – что не стоит брать.
Об этом говорится в сообщении Центра 6 марта.
Возите в авто в военное время:
- одеяло или спальник на каждого, каремат,
- аптечку,
- воду (1-3 л на человека),
- зарядки и питания от розеток автомобиля,
- домкрат, набор ключей, огнетушитель, "крокодилы" для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,
- горючее в металлической канистре,
- запасное колесо,
- туристическую лопату,
- запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,
- буксировочный трос,
- автомобильный компрессор.
Не стоит возить в авто в военное время:
- оружие, если вы не военный и оружие незарегистрировано,
- нож с признаками боевого,
- любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа,
- горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре,
- при пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!
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