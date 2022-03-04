Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы

Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию.
Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Все это враги делают для того, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки. Поэтому следует соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки оккупантов.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Как бороться с оккупантами на цифровом фронте:
- Используйте официальные источники информации и официальные страницы госслужащих, органов местного самоуправления.
- Ни в коем случае не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг, чтобы втереться в доверие. Проверяйте официальные страницы учреждений на достоверность такой информации.
- Никаким образом не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу.
- Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях. Помните, они тоже являются информационным оружием против врага.
- Делайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду среди россиян, поскольку там ограничен доступ к правдивой информации.
- Поддерживайте "гигиену" своих устройств: блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi.
- Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию.
- Поддерживайте дух нашей армии, пишите слова благодарности, ободряйте украинцев.
- Присоединяйтесь к рядам IT-армии Украины или к Интернет-Войску.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед.
- Боевых бронированных машин – 939 ед.,
- артиллерийских систем –105 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 18 ед.,
- самолетов – 33 ед. (уточняется),
- вертолетов – 37 ед.,
- автомобильной техники – 404 ед.,
- легкие скоростные катера — 2 ед.,
- цистерн из ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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