Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы

Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы

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Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Все это враги делают для того, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки. Поэтому следует соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки оккупантов.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: