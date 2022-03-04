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Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы

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Как бороться с оккупантами на цифровом фронте: полезные советы

Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию.

Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Все это враги делают для того, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки. Поэтому следует соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки оккупантов.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Как бороться с оккупантами на цифровом фронте:

  • Используйте официальные источники информации и официальные страницы госслужащих, органов местного самоуправления.
  • Ни в коем случае не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг, чтобы втереться в доверие. Проверяйте официальные страницы учреждений на достоверность такой информации.
  • Никаким образом не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу.
  • Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях. Помните, они тоже являются информационным оружием против врага.
  • Делайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду среди россиян, поскольку там ограничен доступ к правдивой информации.
  • Поддерживайте "гигиену" своих устройств: блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi.
  • Защитите свои соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию.
  • Поддерживайте дух нашей армии, пишите слова благодарности, ободряйте украинцев.
  • Присоединяйтесь к рядам IT-армии Украины или к Интернет-Войску.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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