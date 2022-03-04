В России заблокировали Facebook

Жители страны-агрессора больше не смогут войти в Facebook.

В России решили официально заблокировать социальную сеть Facebook.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров и сайты российских пропагандистов.

"РФ решила заблокировать Facebook. Железный купол накрывает", — отметил Федоров.

Российские оккупанты заявили, что они решили заблокировать доступ к популярной социальной сети "в ответ на блокировку российских средств массовой пропаганды".