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В России заблокировали Facebook

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В России заблокировали Facebook

pixabay.com

Жители страны-агрессора больше не смогут войти в Facebook.

В России решили официально заблокировать социальную сеть Facebook.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров и сайты российских пропагандистов.

"РФ решила заблокировать Facebook. Железный купол накрывает", — отметил Федоров.

Российские оккупанты заявили, что они решили заблокировать доступ к популярной социальной сети "в ответ на блокировку российских средств массовой пропаганды".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Война в Украине. Дайджест 5 за 03.03.2022

Война в Украине. Дайджест 5 за 03.03.2022
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