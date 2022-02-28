Как не поддаваться панике в военное время: советы психолога

В это сверхсложное для всех военное время нужно знать, как помочь себе и ближним.
Семейный психолог, психотерапевт Наталья Гаевская рассказала, как не поддаваться панике и держать свою психику в здоровом и стабильном состоянии.
"Это сообщение было написано с бомбоубежища, у нас постоянно звучат сирены воздушной тревоги, поэтому в целях безопасности мы значительную часть времени проводим в укрытии.
За эти 4 дня ада каждый из нас в полной мере ощутил "братскую любовь" обстрелами градами жилых массивов, изнурительными, бессонными ночами в укрытиях, бомбардировкой наших городов, убийствами мирных жителей... Наверное, сложно теперь найти хоть кого-нибудь, кто бы всем сердцем не возненавидел "асвобадителей" и не желал бы им поскорее стать удобрением наших черноземов!
Основное, что мы можем сделать для себя и для наших близких в это трудное время – не поддаваться панике и держать свою психику в здоровом и стабильном состоянии.
Я всегда успокаиваюсь, когда пишу, сосредотачиваюсь на том, как наиболее эффективно передать свои знания и умения.
Итак, что делать, когда тревога настолько сильна, что мешает продолжать жить:
1. Информационная гигиена: пожалуйста, обращайтесь только к достоверным источникам. У каждого из нас есть такой список ресурсов новостей или людей, которым мы доверяем.
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