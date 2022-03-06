Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

При перетині блок-постів треба знімати відеореєстратор.
Центр протидії дезінформації РНБО опублікував перелік речей, які варто взяти з собою цивільним при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а також – що не варто брати.
Про це йдеться у повідомленні Центру 6 березня.
Возіть в авто у воєнний час:
- ковдру або спальник на кожного, каремат
- аптечку,
- воду (1-3 л на особу),
- зарядки та живлення від розеток автомобіля,
- домкрат, набір ключів, вогнегасник, "крокодили" для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивальний жилет,
- пальне у металевій каністрі,
- запасне колесо,
- туристичну лопату,
- запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,
- буксирувальний трос,
- автомобільний компресор.
Не варто возити в авто у воєнний час:
- зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована,
- ніж з ознаками бойового,
- будь-який військовий атрибут, включно зі стилізованим одягом, взуттям, сумками та рюкзаками військового типу,
- пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі,
- при перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!
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