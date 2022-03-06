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Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

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Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

Центр протидії дезінформації РНБО

При перетині блок-постів треба знімати відеореєстратор.

Центр протидії дезінформації РНБО опублікував перелік речей, які варто взяти з собою цивільним при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а також – що не варто брати.

Про це йдеться у повідомленні Центру 6 березня.

Возіть в авто у воєнний час: 

  • ковдру або спальник на кожного, каремат 
  • аптечку,
  • воду (1-3 л на особу),
  • зарядки та живлення від розеток автомобіля, 
  • домкрат, набір ключів, вогнегасник, "крокодили" для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивальний жилет, 
  • пальне у металевій каністрі,
  • запасне колесо,
  • туристичну лопату,
  • запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,
  • буксирувальний трос,
  • автомобільний компресор.

Не варто возити в авто у воєнний час: 

  • зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована,
  • ніж з ознаками бойового,
  • будь-який військовий атрибут, включно зі стилізованим одягом, взуттям, сумками та рюкзаками військового типу,
  • пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі,
  • при перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!

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