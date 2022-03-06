Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

При перетині блок-постів треба знімати відеореєстратор.

Центр протидії дезінформації РНБО опублікував перелік речей, які варто взяти з собою цивільним при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а також – що не варто брати.

Про це йдеться у повідомленні Центру 6 березня.

Возіть в авто у воєнний час:

ковдру або спальник на кожного, каремат

аптечку,

воду (1-3 л на особу),

зарядки та живлення від розеток автомобіля,

домкрат, набір ключів, вогнегасник, "крокодили" для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивальний жилет,

пальне у металевій каністрі,

запасне колесо,

туристичну лопату,

запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,

буксирувальний трос,

автомобільний компресор.

Не варто возити в авто у воєнний час: