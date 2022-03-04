Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы

До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.
В связи с возможностью отключения систем централизованного водоснабжения во избежание дефицита питьевой воды, местные органы власти вместе с предприятиями, учреждениями, организациями обязаны принять неотложные меры по созданию стратегического запаса питьевой воды гарантированного качества на соответствующей территории.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- Запретить использование колодезной и водопроводной питьевой воды без лабораторного подтверждения ее качества, даже для хозяйственных нужд, в связи с возможным химическим и микробным загрязнением.
- Организовать пункты подвоза и разлива питьевой воды.
- Для транспортировки и хранения питьевой воды использовать автоцистерны и резервуары, а также временно подведенные водопроводы из артезианских скважин.
- Эксплуатация скважин возможна в условиях лабораторного контроля качества воды по территориальным центрам контроля и профилактики болезней.
- Обеспечить санацию шахтных колодцев (каптажей) и обеззараживание воды.
- Через средства массовой информации и сети Интернет непрерывно проводить информирование населения об опасности использования воды из непроверенных децентрализованных и централизованных систем водоснабжения для питьевых и других нужд.
- Пока органы местных властей работают над обеспечением питьевой воды в регионах, населению важно отслеживать места и график подвоза питьевой воды.
- До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.
- Для приготовления пищи обязательно используйте проверенную питьевую воду, применяйте термообработку (варку, жарку, запекание). Овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой, затем обдавайте кипятком.
- В случае подозрения в развитии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головные боли, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) срочно обратитесь за медицинской помощью, не допускайте самолечения потому, что течение многих инфекционных заболеваний переменно и может быть необычным.
Напомним, что ранее мы писали о том, что делать в случае радиационной аварии.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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