Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы

Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы

До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.

В связи с возможностью отключения систем централизованного водоснабжения во избежание дефицита питьевой воды, местные органы власти вместе с предприятиями, учреждениями, организациями обязаны принять неотложные меры по созданию стратегического запаса питьевой воды гарантированного качества на соответствующей территории.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Запретить использование колодезной и водопроводной питьевой воды без лабораторного подтверждения ее качества, даже для хозяйственных нужд, в связи с возможным химическим и микробным загрязнением.

Организовать пункты подвоза и разлива питьевой воды.

Для транспортировки и хранения питьевой воды использовать автоцистерны и резервуары, а также временно подведенные водопроводы из артезианских скважин.

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Эксплуатация скважин возможна в условиях лабораторного контроля качества воды по территориальным центрам контроля и профилактики болезней.

Обеспечить санацию шахтных колодцев (каптажей) и обеззараживание воды.

Через средства массовой информации и сети Интернет непрерывно проводить информирование населения об опасности использования воды из непроверенных децентрализованных и централизованных систем водоснабжения для питьевых и других нужд.

Пока органы местных властей работают над обеспечением питьевой воды в регионах, населению важно отслеживать места и график подвоза питьевой воды.

До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.

Для приготовления пищи обязательно используйте проверенную питьевую воду, применяйте термообработку (варку, жарку, запекание). Овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой, затем обдавайте кипятком.

В случае подозрения в развитии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головные боли, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) срочно обратитесь за медицинской помощью, не допускайте самолечения потому, что течение многих инфекционных заболеваний переменно и может быть необычным.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать в случае радиационной аварии.