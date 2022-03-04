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Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы

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Что делать, если отключат воду, чтобы не заболеть: советы

Pexels

До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.

В связи с возможностью отключения систем централизованного водоснабжения во избежание дефицита питьевой воды, местные органы власти вместе с предприятиями, учреждениями, организациями обязаны принять неотложные меры по созданию стратегического запаса питьевой воды гарантированного качества на соответствующей территории.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

  • Запретить использование колодезной и водопроводной питьевой воды без лабораторного подтверждения ее качества, даже для хозяйственных нужд, в связи с возможным химическим и микробным загрязнением.
  • Организовать пункты подвоза и разлива питьевой воды.
  • Для транспортировки и хранения питьевой воды использовать автоцистерны и резервуары, а также временно подведенные водопроводы из артезианских скважин.
  • Эксплуатация скважин возможна в условиях лабораторного контроля качества воды по территориальным центрам контроля и профилактики болезней.
  • Обеспечить санацию шахтных колодцев (каптажей) и обеззараживание воды.
  • Через средства массовой информации и сети Интернет непрерывно проводить информирование населения об опасности использования воды из непроверенных децентрализованных и централизованных систем водоснабжения для питьевых и других нужд.
  • Пока органы местных властей работают над обеспечением питьевой воды в регионах, населению важно отслеживать места и график подвоза питьевой воды.
  • До того как вы уверены в качестве питьевой воды, можно пользоваться только хорошо прокипяченной водой.
  • Для приготовления пищи обязательно используйте проверенную питьевую воду, применяйте термообработку (варку, жарку, запекание). Овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой, затем обдавайте кипятком.
  • В случае подозрения в развитии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головные боли, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) срочно обратитесь за медицинской помощью, не допускайте самолечения потому, что течение многих инфекционных заболеваний переменно и может быть необычным.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать в случае радиационной аварии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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