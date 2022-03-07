Кабмін розширив перелік критичного імпорту: що у списку

Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Цукрові буряки, насіння, сушені овочі, кілька, сардини, цистерни, каністри, телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку та маршрутизатори, стабілізатор для харчової промисловості – нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №203 від 5 березня, до нього, зокрема, також екстракти солодові, фруктові наповнювачі, закваски, барвники, пластикові коробки, соки, вайфай від Старлінк, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки та електричні акумулятори, протидронні гармати, портативні електроліхтарі.

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Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.