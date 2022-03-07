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Кабмін розширив перелік критичного імпорту: що у списку

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Кабмін розширив перелік критичного імпорту: що у списку

ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Цукрові буряки, насіння, сушені овочі, кілька, сардини, цистерни, каністри, телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку та маршрутизатори, стабілізатор для харчової промисловості – нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №203 від 5 березня, до нього, зокрема, також екстракти солодові, фруктові наповнювачі, закваски, барвники, пластикові коробки, соки, вайфай від Старлінк, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки та електричні акумулятори, протидронні гармати, портативні електроліхтарі.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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