Не призначайте собі самостійно антибіотики - у МОЗ нагадали правила вживання ліків

Не призначайте собі самостійно антибіотики - у МОЗ нагадали правила вживання ліків

Не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

МОЗ ніколи не надавало рекомендації до лікування із визначеними препаратами для пацієнтів. І у мирний час ми точно б цього не робили, але нинішні умови та подекуди ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку.

Про це пише МОЗ у Telegram-каналі.

Кого стосуються вказані рекомендації?

Лише тих людей, які не мають доступу до кваліфікованої медичної допомоги, не мають можливості зв’язатись із лікарем чи залишаються без доступу до стільникового зв’язку чи Інтернету.

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Основні правила залишаються незмінними:

Не призначайте собі самостійно антибіотики.

Не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які наразі перебувають у більш безпечних регіонах, радимо завжди консультуватись з лікарем.