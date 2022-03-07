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Не призначайте собі самостійно антибіотики - у МОЗ нагадали правила вживання ліків

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Не призначайте собі самостійно антибіотики - у МОЗ нагадали правила вживання ліків

Associated Press

Не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

МОЗ ніколи не надавало рекомендації до лікування із визначеними препаратами для пацієнтів. І у мирний час ми точно б цього не робили, але нинішні умови та подекуди ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку. 

Про це пише МОЗ у Telegram-каналі. 

Кого стосуються вказані рекомендації?

Лише тих людей, які не мають доступу до кваліфікованої медичної допомоги, не мають можливості зв’язатись із лікарем чи залишаються без доступу до стільникового зв’язку чи Інтернету. 

Основні правила залишаються незмінними: 

  • Не призначайте собі самостійно антибіотики.
  • Не скасовуйте лікування, яке отримували до цього. 
  • Людям, які наразі перебувають у більш безпечних регіонах, радимо завжди консультуватись з лікарем.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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