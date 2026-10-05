Ліки зникають з аптек: МОЗ зробило важливу заяву

Ліки / © pixabay.com

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У серпні-вересні жителі деяких регіонів України зіткнулися з труднощами під час пошуку певних медикаментів в аптеках. У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували ситуацію та запевнили, що ознак системного дефіциту ліків по країні наразі немає.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на відповідь МОЗ на журналістський запит.

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У міністерстві заявили, що раніше фіксували тимчасові перебої з наявністю препаратів, до складу яких входить активна речовина левотироксин натрію. Йдеться, зокрема, про «Еутирокс» та «L-Тироксин». Наразі ситуація покращилася завдяки надходженню додаткових партій ліків.

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У МОЗ пояснили, що на доступність окремих медикаментів можуть впливати:

пошкодження або знищення складської інфраструктури,

проблеми з логістикою,

нерегулярне постачання деяких імпортних препаратів,

підвищення попиту.

«Стійкість системи забезпечення лікарськими засобами значною мірою забезпечується наявністю декількох каналів постачання, діяльністю українських та міжнародних виробників, дистриб’юторів і аптечних мереж, а також можливістю оперативного перенаправлення товарних потоків у разі виникнення відповідних ризиків», — йдеться у відповіді на запит.

За даними МОЗ, попри пошкодження частини складів, дистриб’ютори продовжують забезпечувати український ринок медикаментами. Для цього вони, зокрема, змінюють логістичні маршрути та перебудовують ланцюги постачання.

Водночас Мінохорони здоров’я спільно з Держлікслужбою контролює рівень запасів лікарських засобів та можливості їхнього оперативного поповнення. Також опрацьовуються варіанти диверсифікації місць зберігання медикаментів і використання альтернативних маршрутів доставки.

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«У зв’язку з продовженням обстрілів та ризиками пошкодження логістичної й складської інфраструктури ситуація із забезпеченням лікарськими засобами може змінюватися залежно від регіону та виду лікарського засобу», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, в середині вересня очільник правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда заявив, що через російські удари по фармацевтичних складах українцям варто сформувати запас необхідних ліків на 2-3 місяці, проте масового дефіциту чи потреби панічно скуповувати ліки немає. У МОЗ та експертних асоціаціях тоді інформували, що аптеки й дистриб’ютори вже перебудовують логістику, зберігають продукцію меншими партіями та тримають основні запаси в Європі, звідки їх за потреби оперативно доставляють до України.

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