На полицях побільшає продуктів без українських етикеток: що змінилося для покупців від 1 жовтня

Продукти в магазині / © pixabay.com

Реклама

В Україні на полицях магазинів з’являтиметься більше імпортних продуктів без тексту державною мовою на упаковці через завершення частини воєнних послаблень. Це не означає порушення закону, адже покупці можуть отримати всю інформацію українською мовою на ціннику, через QR-код чи сайт ще до придбання товару.

Це передбачає постанова Кабінету міністрів №1167 від 23 вересня 2026 року, якою він затвердив перехідний порядок маркування імпортованих фасованих харчових продуктів після скасування частини послаблень, що діяли в Україні під час воєнного стану.

Реклама

Продаж продуктів без української етикетки ­– чи законно це

Нові правила передбачають особливий перехідний механізм для імпортних фасованих продуктів, на упаковці яких обов’язкова інформація зазначена іноземною мовою. Він діятиме до 1 квітня 2027 року.

Реклама

За визначених урядом умов такі товари дозволено ввозити до України, вводити в обіг і продавати навіть без нанесення обов’язкової інформації українською безпосередньо на упаковку чи етикетку.

Водночас це не означає, що покупця можуть залишити без необхідних відомостей про товар. Споживач повинен мати безоплатний доступ до всієї обов’язкової інформації державною мовою ще до моменту придбання продукту.

Крім того, на всіх етапах харчового ланцюга партія такого імпортованого фасованого товару має супроводжуватися повною інформацією про нього українською мовою.

Такі відомості можуть надаватися як у паперовому, так і в електронному форматі. Тож сама лише відсутність українського перекладу безпосередньо на упаковці печива, шоколаду, макаронів чи іншого імпортного продукту ще не означатиме, що його реалізація є незаконною.

Реклама

Де знайти дані про товар українською мовою

Для виконання цієї вимоги продавці можуть використовувати різні способи. Основна умова полягає в тому, що інформація повинна бути безоплатною, доступною та наочною, а покупець має отримати можливість ознайомитися з нею до придбання товару.

Українськомовні відомості можуть розміщувати безпосередньо поруч із відповідним товаром, на електронному ціннику або інформаційному терміналі. Також продавець може надати їх у паперовому вигляді або опублікувати на власному сайті чи в мобільному застосунку магазину.

Ще одним способом надати покупцеві інформацію українською мовою є QR-код. Зокрема, на упаковці товару може залишатися оригінальне маркування іноземною мовою, а на полиці або ціннику поруч із продуктом магазин може розмістити відповідний код. Після його сканування споживач повинен отримати всю необхідну інформацію українською.

Таким чином, якщо покупець побачив імпортний товар без перекладеної етикетки, насамперед варто перевірити інформацію на ціннику чи полиці, QR-код, а також сайт або застосунок магазину. Водночас якщо до моменту придбання людина не може отримати обов’язкові відомості українською, наявність іноземного маркування на упаковці не звільняє оператора ринку від дотримання встановлених вимог.

Реклама

Які правила продажу продуктів для Інтернет-магазинів

Окремі положення стосуються продажу харчових продуктів через Інтернет. Основний принцип залишається таким самим: покупець повинен мати доступ до необхідної інформації ще до оформлення та оплати замовлення, а не після отримання посилки.

Для харчових продуктів, які продаються дистанційно, обов’язкова інформація українською мовою має бути доступною споживачу до моменту продажу. Виняток становлять відомості про мінімальний термін придатності або дату «вжити до».

Отже, під час замовлення імпортного продукту онлайн людина повинна мати можливість заздалегідь ознайомитися з інформацією, передбаченою законодавством. Якщо ж покупець спочатку оплачує товар, а вже після доставки отримує можливість побачити повні дані про нього, причому лише іноземною мовою, це не відповідає вимозі щодо доступності інформації до моменту продажу.

Чи потрібно буде вилучати такі товари після 1 квітня 2027 року

Після завершення перехідного періоду окремо постає питання щодо продукції, яка вже була імпортована та введена в обіг за встановленими правилами. Уряд не передбачає автоматичного вилучення з продажу всіх товарів, які потрапили на український ринок у межах перехідного механізму. Якщо продукт був законно ввезений та введений в обіг із дотриманням відповідних вимог, його можна буде продавати і після 1 квітня 2027 року.

Реалізація такої продукції буде дозволена до завершення її мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання. Таким чином, зміна правил відбуватиметься поступово, без необхідності масово вилучати з обігу вже ввезені продукти лише через завершення перехідного періоду.

Окремі правила передбачені для продуктів, безперервне постачання яких є особливо важливим. Упродовж дії воєнного стану дитяче харчування та харчові продукти для спеціальних медичних цілей із маркуванням іноземною мовою дозволяється ввозити на територію України як гуманітарну допомогу.

Для такої продукції діятиме спеціальна процедура. Її визнання гуманітарною допомогою, перетин державного кордону, митне оформлення, отримання та розподіл, а також контроль за використанням за призначенням здійснюватимуться відповідно до порядку, який уряд визначив для гуманітарних вантажів.

Як змінилися правила щодо торговельних марок

Постанова №1167 також передбачає зміни, пов’язані з маркуванням упаковки харчових продуктів. Зокрема, під час воєнного стану на первинному пакуванні продукту дозволяється використовувати торгову марку, яка не збігається з тією, що зазначена на іншому пакуванні, упаковці чи контейнері цього ж продукту.

Водночас така можливість передбачена лише за умови, що відповідну продукцію виготовляє один і той самий оператор ринку.

Таким чином, нова норма охоплює випадки, коли один виробник випускає аналогічні харчові продукти під кількома торговельними марками або використовує різні види упаковки для тієї самої продукції.

До слова, за інформацією Держпродспоживслужби, позначка «натуральний» на продуктах часто вводить покупців в оману, адже згідно із Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» інгредієнт вважається натуральним лише за певних умов. Його мають виготовляти виключно з рослин, грибів, тваринної сировини, мікроорганізмів, води чи морських мінералів, використовуючи лише дозволені фізичні, мікробіологічні чи ферментативні процеси без створення штучних речовин. Позначку «виготовлений з натуральних інгредієнтів» можна використовувати, якщо цим вимогам відповідає кожен компонент.

Новини партнерів

Новини партнерів