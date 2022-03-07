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Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 млн: деталі

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Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 млн: деталі

pixabay.com

Ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі

Велика Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні, повідомляє Даунінг-стріт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Велика Британія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо до державного бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі, а також підтримки систем соціального захисту та пенсій для українського народу. Грант буде надано через Світовий банк.

Крім того, повідомляється, що прем'єр-міністр Великої Британії у понеділок зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

"Вони також відвідають базу Королівських ВПС, щоб зустрітися з військовослужбовцями Збройних Сил Великобританії", — йдеться у повідомленні.

Три прем'єр-міністри також зберуться для окремих двосторонніх зустрічей та спільної тристоронньої зустрічі. А після них проведуть пресконференцію.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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