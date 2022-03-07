Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 млн: деталі

Ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі

Велика Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні, повідомляє Даунінг-стріт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Велика Британія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо до державного бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі, а також підтримки систем соціального захисту та пенсій для українського народу. Грант буде надано через Світовий банк.

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Крім того, повідомляється, що прем'єр-міністр Великої Британії у понеділок зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

"Вони також відвідають базу Королівських ВПС, щоб зустрітися з військовослужбовцями Збройних Сил Великобританії", — йдеться у повідомленні.

Три прем'єр-міністри також зберуться для окремих двосторонніх зустрічей та спільної тристоронньої зустрічі. А після них проведуть пресконференцію.