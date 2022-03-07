"Мітинг" у Тростянці на Сумщині може стати провокацією окупантів — мер

За словам мера Тростянця, російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну.
У Тростянці на Сумщині російські військові скликають місцевих мешканців на мітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації.
Про це розповів мер міста Юрій Бова.
"Ворог планує певну провокацію і закликає людей на так званий мітинг з якимись незрозумілими вимогами про "зелений коридор, про дозвіл поховати загиблих тощо", — сказав він.
Міський голова наголосив, що домовитися з окупантами про "зелений коридор" так і не вдалося.
"Буквально вчора під Сумами була розстріляна колона людей, які намагалися виїхати з міста. Про це є відповідна інформація від голови ОВА Дмитра Живицького. Російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну", — сказав Бова.
Він повідомив, що загарбники викрали комунальні автобуси і "невідомо що з ними роблять". Бова припустив, що окупанти захочуть влаштувати провокацію і попросив містян не сідати в ці автобуси.
"Жодної співпраці з окупантом зараз не може бути, зокрема моєї, як міського голови, вашої,громадських активістів. Потерпіть трошки, над цим (визволенням — Ред.) працюють ЗСУ", — сказав Юрій Бова.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.