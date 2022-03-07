"Мітинг" у Тростянці на Сумщині може стати провокацією окупантів — мер

"Мітинг" у Тростянці на Сумщині може стати провокацією окупантів — мер

За словам мера Тростянця, російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну.

У Тростянці на Сумщині російські військові скликають місцевих мешканців на мітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації.

Про це розповів мер міста Юрій Бова.

"Ворог планує певну провокацію і закликає людей на так званий мітинг з якимись незрозумілими вимогами про "зелений коридор, про дозвіл поховати загиблих тощо", — сказав він.

Міський голова наголосив, що домовитися з окупантами про "зелений коридор" так і не вдалося.

"Буквально вчора під Сумами була розстріляна колона людей, які намагалися виїхати з міста. Про це є відповідна інформація від голови ОВА Дмитра Живицького. Російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну", — сказав Бова.

Він повідомив, що загарбники викрали комунальні автобуси і "невідомо що з ними роблять". Бова припустив, що окупанти захочуть влаштувати провокацію і попросив містян не сідати в ці автобуси.

"Жодної співпраці з окупантом зараз не може бути, зокрема моєї, як міського голови, вашої,громадських активістів. Потерпіть трошки, над цим (визволенням — Ред.) працюють ЗСУ", — сказав Юрій Бова.