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"Мітинг" у Тростянці на Сумщині може стати провокацією окупантів — мер

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За словам мера Тростянця, російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну.

У Тростянці на Сумщині російські військові скликають місцевих мешканців на мітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації.

Про це розповів мер міста Юрій Бова.

"Ворог планує певну провокацію і закликає людей на так званий мітинг з якимись незрозумілими вимогами про "зелений коридор, про дозвіл поховати загиблих тощо", — сказав він.

Міський голова наголосив, що домовитися з окупантами про "зелений коридор" так і не вдалося.

"Буквально вчора під Сумами була розстріляна колона людей, які намагалися виїхати з міста. Про це є відповідна інформація від голови ОВА Дмитра Живицького. Російські окупанти не гребують нічим, аби зробити якусь картинку для своїх телеканалів, щоб показати "злобну" Україну", — сказав Бова.

Він повідомив, що загарбники викрали комунальні автобуси і "невідомо що з ними роблять". Бова припустив, що окупанти захочуть влаштувати провокацію і попросив містян не сідати в ці автобуси.

"Жодної співпраці з окупантом зараз не може бути, зокрема моєї, як міського голови, вашої,громадських активістів. Потерпіть трошки, над цим (визволенням — Ред.) працюють ЗСУ", — сказав Юрій Бова.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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