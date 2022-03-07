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"Митинг" в Тростянце в Сумской области может стать провокацией оккупантов — мэр

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По словам мэра Тростянца, российские оккупанты не гнушаются ничем, чтобы сделать какую-то картинку для своих телеканалов, чтобы показать "злобную" Украину.

В Тростянке в Сумской области российские военные созывают местных жителей на митинг с требованиями о создании "зеленого коридора" для эвакуации.

Об этом рассказал мэр города Юрий Бова.

"Враг планирует определенную провокацию и призывает людей на так называемый митинг с какими-то непонятными требованиями о "зеленом коридоре, о разрешении похоронить погибших", — сказал он.

Городской голова подчеркнул, что договориться с оккупантами о "зеленом коридоре" так и не удалось.

"Буквально вчера под Сумами была расстреляна колонна людей, которые пытались уехать из города. Об этом есть соответствующая информация от главы ОВА Дмитрия Живицкого. Российские оккупанты не гнушаются ничем, чтобы сделать какую-то картинку для своих телеканалов, чтобы показать "злобную" Украину", — сказал Бова.

Он сообщил, что захватчики угнали коммунальные автобусы и "неизвестно что с ними делают". Бова предположил, что оккупанты захотят устроить провокацию и попросил горожан не садиться в эти автобусы.

"Никакого сотрудничества с оккупантом сейчас не может быть, в частности моего, как городского головы, вашего, общественных активистов. Потерпите немного, над этим (освобождением — Ред.) работают ВСУ", — сказал Юрий Бова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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