В Україні розпочав роботу сайт Центру національного спротиву: деталі

Український рух опору в дії.

В Україні запрацював сайт Центру національного спротиву.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Facebook.

"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!", - написала йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення української землі від російських військ.