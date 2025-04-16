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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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131
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Всього один бюджетний продукт — і мурахи зникнуть з вашого саду: що потрібно зробити

Садові мурашки доставляють дачникам чимало клопоту: комахи кусаються, розносять по ділянці тлю, яка губить плодові дерева, чагарники і квіти, а під час дозрівання ягід і плодів завдають великої шкоди врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Манка — безпечний засіб боротьби з мурахами, який не шкодить тваринам, дітям та рослинам

Манка — безпечний засіб боротьби з мурахами, який не шкодить тваринам, дітям та рослинам / © Credits

Боротьба з мурахами на присадибній ділянці може тривати роками. Часто доводиться застосовувати хімікати, пастки та народні засоби, але бажаний результат так і не приходить. Проте все більше господарів звертають увагу на манку — простий, дешевий і екологічний засіб, який довів свою ефективність.

Про це пише USETI.org.ua.

Використання манної крупи — це безпечна альтернатива отрутам, які можуть нашкодити домашнім тваринам, дітям і навіть урожаю. На відміну від хімії, манка не псує ґрунт і не шкодить рослинам, тому її можна використовувати без остраху.

Як працює метод

Все просто: мурахи поїдають манку, після чого крупа набухає в їх шлунку й призводить до їх загибелі. Досить розсипати манку в місцях скупчення комах: біля мурашника, на стежках, або всередині гнізда.

Щоб підвищити ефективність, манку можна підсолодити — додати трохи цукрової пудри, варення, квасу, солодкої води або компоту. Це зробить приманку привабливішою, і мурахи самі затягуватимуть її у гніздо.

Перші результати помітні вже через 5 днів, хоча метод вважається профілактичним. Але, за словами городників, ефект може приємно здивувати.

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