Манка — безпечний засіб боротьби з мурахами, який не шкодить тваринам, дітям та рослинам / © Credits

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Боротьба з мурахами на присадибній ділянці може тривати роками. Часто доводиться застосовувати хімікати, пастки та народні засоби, але бажаний результат так і не приходить. Проте все більше господарів звертають увагу на манку — простий, дешевий і екологічний засіб, який довів свою ефективність.

Про це пише USETI.org.ua.

Використання манної крупи — це безпечна альтернатива отрутам, які можуть нашкодити домашнім тваринам, дітям і навіть урожаю. На відміну від хімії, манка не псує ґрунт і не шкодить рослинам, тому її можна використовувати без остраху.

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Як працює метод

Все просто: мурахи поїдають манку, після чого крупа набухає в їх шлунку й призводить до їх загибелі. Досить розсипати манку в місцях скупчення комах: біля мурашника, на стежках, або всередині гнізда.

Щоб підвищити ефективність, манку можна підсолодити — додати трохи цукрової пудри, варення, квасу, солодкої води або компоту. Це зробить приманку привабливішою, і мурахи самі затягуватимуть її у гніздо.

Перші результати помітні вже через 5 днів, хоча метод вважається профілактичним. Але, за словами городників, ефект може приємно здивувати.

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