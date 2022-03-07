"Будущее в наших руках": в городе-герое Украины в укрытии родилась девочка (фото)

В Харькове на свет появился еще один ребёнок.

Вопреки неудачным попыткам оккупантов уничтожить Украину, жизнь продолжается, граждане создают новые семьи и рожают детей. В частности, в Харькове 7 марта на свет появился ребенок.

Фотографию с новорожденным ребенком опубликовал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

На фото видно, как Терехов стоит рядом с родителями и ребёнком. Из фотографии можно сделать вывод, что у пары родилась девочка.

"Будущее Харькова в наших руках!", — подписал фото Терехов.

Как уточняет местный Telegram-канал, ребенок родился в одном из укрытий города.

Стоит отметить, что Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха получили звание городов-героев.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка.

А несколькими днями раньше в Киеве прямо в укрытии родился ребенок.

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