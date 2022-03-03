Як зареєструвати новонароджену дитину під час війни

Як зареєструвати новонароджену дитину під час війни

Що робити, якщо сервіс «єМалятко» не працює.

До війни зареєструвати немовля і отримати свідоцтво про народження можна було за допомогою сервісу «єМалятко». Наразі сервіс не працює через військовий стан.

Як зареєструвати дитину

Новонародженого можна зареєструвати в найближчому відділі ДРАЦС, де не точаться активні бої.

Адреси всіх відділів реєстрації актів цивільного стану у Київській області

Назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану Адреса та телефон відділу Начальник відділу Часи прийому громадян Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 01135, м. Київ просп. Перемоги, буд. 11 (044) 236-00-80 vcs@kv.drsu.gov.ua Дашутіна Рада Володимирівна Пн., Вт., Ср., Чт. - 08:00 - 17:00; Пт. - 08:00 - 15:45. (обідня перерва 12:00 - 12:45) Голосіївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 03022, м. Київ вул. Велика Васильківська, буд. 92 Стаціонарний номер телефону: (095) 173-33-42 goldracs@ukr.net Двойних Інна Сергіївна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Дарницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 02099, м. Київ вул. Заслонова,буд. 16 Стаціонарні номери телефонів: (068) 424-30-77 (044) 566-42-20 darnytskyi@ukr.net Костюченко Юлія Василівна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 02225, м. Київ просп. Володимира Маяковського, буд. 15-а Стаціонарні номери телефонів: (044) 515-17-45 (044) 546-69-97 (044) 546-70-75 desnianskyi@ukr.net Мінчук Карина Андріївна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Дніпровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 02100, м. Київ б-р Верховної Ради, буд. 8/20 Стаціонарні номери телефонів: (044) 573-39-78 (044) 292-43-02 (044) 573-35-07 dniprovskyi@ukr.net Воротнікова Оксана Олександрівна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Оболонський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 03022, м. Київ просп. Оболонський, буд. 28-в Стаціонарні номери телефонів: (044) 412-72-54 (044) 412-77-54 (044) 412-72-61 obolonvdracs@ukr.net Ромашко Світлана Валеріївна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Печерський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 01015, м. Київ вул. Цитадельна, буд. 7/10 Стаціонарні номери телефонів: (044) 280-13-64 (044) 280-13-61 pecherskijdracs@gmail.com Капішон Валентина Анатоліївна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 04070, м. Київ вул. Борисоглібська, 6 Стаціонарні номери телефонів: (044) 425-00-98 (066) 553-84-16 (044) 425-05-64 (044) 425-69-43 (044) 425-02-11 podilskyi@ukr.net Макаренко Наталія Віталіївна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Святошинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 03146, м. Київ вул. Якуба Коласа, 6 Стаціонарні номери телефонів (ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЮТЬ): (044) 274-03-21 (044) 274-00-22 Телефон для зв'язку: (096) 908-66-17 sviatoshynskyi@ukr.net Антоненко Ірина Володимирівна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Солом’янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 03067, м. Київ б-р Вацлава Гавела, буд. 1/28 Стаціонарний номер телефону: (044) 408-22-55 solomianskyi@ukr.net Бондар Олена Олександрівна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 04107, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 17 Стаціонарний номер телефону: (044) 483-45-58 shevchenkivskyi@ukr.net Ворожко Ольга Олегівна Вт. - 08:00 - 19:00; Ср-Пт. - 08:00 - 17:00; Сб. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця. Київський відділ державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14 Стаціонарний номер телефону: (044) 482-16-51 viddil_rs@ukr.net Костенко Вікторія Володимирівна Пн. - 08:00 - 19:00; Вт. - 08:00 - 17:00; Ср. - 08:00 - 17:00; Чт, Пт. - 08:00 -17:00; Сб. - 08:00 -17:00; Нд. - 08:00 - 14:00 (обідня перерва з понеділка по суботу 13:00 - 14:00) Кожна середа з 08:00 до 13:00 - неприйомні години Київський відділ державної реєстрації шлюбів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 01135, м. Київ пр-т. Перемоги, 11 Стаціонарні номери телефонів: (044) 236-00-71 (044) 236-40-31 centrpalace@ukr.net Чеснокова Валентина Валеріївна Вт., Пт.,Сб. - 08:00 - 17:00; Ср. - 08:00 - 19:00; Чт. - 08:00 - 15:00. (обідня перерва 13:00 - 14:00) Санітарний день - кожний перший робочий четвер місяця.

Адреси та контакти відділів реєстрації актів цивільного стану по Україні надає Міністерство юстиції.

Для реєстрації малюка батькам потрібно лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о, яке видають лікарі після пологів.

Якщо доступ до реєстру Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

Для реєстрації народження дитини, бажано звернутися до ДРАЦС не пізніше, ніж за місяць після народження.