Як зареєструвати новонароджену дитину під час війни

Що робити, якщо сервіс «єМалятко» не працює.
До війни зареєструвати немовля і отримати свідоцтво про народження можна було за допомогою сервісу «єМалятко». Наразі сервіс не працює через військовий стан.
Як зареєструвати дитину
Новонародженого можна зареєструвати в найближчому відділі ДРАЦС, де не точаться активні бої.
Адреси всіх відділів реєстрації актів цивільного стану у Київській області
|
Назва відділу державної
реєстрації актів
цивільного стану
|
Адреса та телефон
відділу
|
Начальник
відділу
|
Часи прийому громадян
|
Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
01135, м. Київ
просп. Перемоги, буд. 11
(044) 236-00-80
|
Дашутіна Рада Володимирівна
|
Пн., Вт., Ср., Чт. - 08:00 - 17:00;
Пт. - 08:00 - 15:45.
(обідня перерва 12:00 - 12:45)
|
Голосіївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
03022, м. Київ
вул. Велика Васильківська, буд. 92
Стаціонарний номер телефону:
(095) 173-33-42
|
Двойних Інна Сергіївна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Дарницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
02099, м. Київ
вул. Заслонова,буд. 16
Стаціонарні номери телефонів:
(068) 424-30-77
(044) 566-42-20
|
Костюченко Юлія Василівна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
02225, м. Київ
просп. Володимира Маяковського, буд. 15-а
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 515-17-45
(044) 546-69-97
(044) 546-70-75
|
Мінчук Карина Андріївна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Дніпровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
02100, м. Київ
б-р Верховної Ради, буд. 8/20
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 573-39-78
(044) 292-43-02
(044) 573-35-07
|
Воротнікова Оксана Олександрівна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Оболонський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
03022, м. Київ
просп. Оболонський, буд. 28-в
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 412-72-54
(044) 412-77-54
(044) 412-72-61
|
Ромашко Світлана Валеріївна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Печерський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
01015, м. Київ
вул. Цитадельна, буд. 7/10
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 280-13-64
(044) 280-13-61
|
Капішон
Валентина Анатоліївна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
04070, м. Київ
вул. Борисоглібська, 6
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 425-00-98
(066) 553-84-16
(044) 425-05-64
(044) 425-69-43
(044) 425-02-11
|
Макаренко Наталія Віталіївна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Святошинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
03146, м. Київ
вул. Якуба Коласа, 6
Стаціонарні номери телефонів (ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЮТЬ):
(044) 274-03-21
(044) 274-00-22
Телефон для зв'язку:
(096) 908-66-17
|
Антоненко Ірина Володимирівна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Солом’янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
03067, м. Київ
б-р Вацлава Гавела, буд. 1/28
Стаціонарний номер телефону:
(044) 408-22-55
|
Бондар Олена Олександрівна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
04107, м. Київ,
вул. Академіка Ромоданова, буд. 17
Стаціонарний номер телефону:
(044) 483-45-58
|
Ворожко Ольга Олегівна
|
Вт. - 08:00 - 19:00;
Ср-Пт. - 08:00 - 17:00;
Сб. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
|
Київський відділ державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14
Стаціонарний номер телефону:
(044) 482-16-51
|
Костенко
Вікторія Володимирівна
|
Пн. - 08:00 - 19:00;
Вт. - 08:00 - 17:00;
Ср. - 08:00 - 17:00;
Чт, Пт. - 08:00 -17:00;
Сб. - 08:00 -17:00;
Нд. - 08:00 - 14:00
(обідня перерва з понеділка по суботу 13:00 - 14:00)
Кожна середа з 08:00 до 13:00 -
неприйомні години
|
Київський відділ державної реєстрації шлюбів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
01135, м. Київ
пр-т. Перемоги, 11
Стаціонарні номери телефонів:
(044) 236-00-71
(044) 236-40-31
|
Чеснокова Валентина Валеріївна
|
Вт., Пт.,Сб. - 08:00 - 17:00;
Ср. - 08:00 - 19:00;
Чт. - 08:00 - 15:00.
(обідня перерва 13:00 - 14:00)
Санітарний день - кожний перший
робочий четвер місяця.
Адреси та контакти відділів реєстрації актів цивільного стану по Україні надає Міністерство юстиції.
Для реєстрації малюка батькам потрібно лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о, яке видають лікарі після пологів.
Якщо доступ до реєстру Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.
Для реєстрації народження дитини, бажано звернутися до ДРАЦС не пізніше, ніж за місяць після народження.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
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- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.