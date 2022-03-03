Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Це ще один жест підтримки від ЄС.

Як повідомляють в Держспецзв'язку 3 березня 2022 року Європейський Союз підписав меморандум про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, щиро подякував нашому другу Валдісу Домбровскісу. В повідомленні зазначається, що "це ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі".