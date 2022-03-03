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Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

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Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Це ще один жест підтримки від ЄС.

Як повідомляють в Держспецзв'язку 3 березня 2022 року Європейський Союз підписав меморандум про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, щиро подякував нашому другу Валдісу Домбровскісу. В повідомленні зазначається, що "це ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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