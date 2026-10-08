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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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14-річна дівчина вдруге стала мамою: народила просто у "швидкій"

Пологи розпочалися під час транспортування до медзакладу, тож бригада прийняла дитину просто в автомобілі екстреної допомоги. Для 14-річної мами це вже другі пологи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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14-річна дівчина народила другу дитину

14-річна дівчина народила другу дитину / © pixabay.com

На Ужгородщині 14-річна пацієнтка народила доньку просто в автомобілі екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє pershij.com.ua.

Під час транспортування до пологового будинку в дівчини почалися пологи. Медики бригади №302 були змушені прийняти їх безпосередньо в автомобілі «швидкої».

На світ народилася дівчинка. За інформацією медиків, для 14-річної мами це вже другі пологи.

Після народження дитину разом із матір’ю доправили до пологового будинку, де вони перебувають під подальшим медичним наглядом.

Нагадаємо, суд на Кіровоградщині виніс вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини, яка народила дитину. Нападник отримав 15 років тюремного ув’язнення та виплатить 300 тисяч грн компенсації.

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