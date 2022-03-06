Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха стали городами-героями

Ранее эти города уже побеждали вражеское нашествие.

Украинские города, которые атакуют российские оккупанты, стали городами-героями.

Об этом 6 марта сообщил президент Владимир Зеленский.

"И наши герои, наши города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение. Городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", – сказал президент.

Также президент наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих громад.

Орденом Богдана Хмельницкого Третьей Степени награждаются: Председатель Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич. Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович. Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович. Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович. Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич. Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом Мужества награждаются: Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович. Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович. Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич. Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич. Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович. Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич. Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.