Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха стали городами-героями

Ранее эти города уже побеждали вражеское нашествие.
Украинские города, которые атакуют российские оккупанты, стали городами-героями.
Об этом 6 марта сообщил президент Владимир Зеленский.
"И наши герои, наши города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение. Городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", – сказал президент.
Также президент наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих громад.
Орденом Богдана Хмельницкого Третьей Степени награждаются: Председатель Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич. Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович. Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович. Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович. Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич. Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
Орденом Мужества награждаются: Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович. Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович. Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич. Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич. Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович. Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич. Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.