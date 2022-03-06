Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха стали містами-героями

Раніше ці міста вже перемагали ворожу навалу.
Українські міста, які атакують російські окупанти, стали містами-героями.
Про це 6 березня повідомив президент Володимир Зеленський.
"І наші герої, наші міста-герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сказав президент.
Також президент нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад
Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджуються: Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович. Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович. Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович. Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович. Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович. Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
Орденом Мужності нагороджуються: Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович. Мер Миколаєва Сенкевич Олександр Федорович. Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович. Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович. Мер Херсона Колихаєв Ігор Вікторович. Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович. Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.