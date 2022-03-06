Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха стали містами-героями

Раніше ці міста вже перемагали ворожу навалу.

Українські міста, які атакують російські окупанти, стали містами-героями.

Про це 6 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

"І наші герої, наші міста-герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сказав президент.

Також президент нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад

Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджуються: Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович. Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович. Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович. Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович. Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович. Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом Мужності нагороджуються: Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович. Мер Миколаєва Сенкевич Олександр Федорович. Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович. Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович. Мер Херсона Колихаєв Ігор Вікторович. Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович. Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.