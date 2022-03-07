Российские оккупанты обстреляли жилые дома и склад с овощами в Николаеве: есть погибший (фото)

Из-за действий оккупантов погиб мужчина.
Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей и склад с овощами. Из-за действий захватчиков один человек погиб.
Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.
"Спасатели 1 и 5 государственных пожарно-спасательных части 2 ГПРЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали возгорание на территории частных домовладений и один пожар складского помещения с овощами одного из предприятий", — говорится в сообщении.
Также из-за вражеских обстрелов погиб мужчина. Снаряд попал в его дом на пер. Военном. Спасатели потушили пожар на площади 40 кв. м.
Спасательные работы продолжаются.
Напомним, в Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства в знак протеста против войны РФ в Украине.
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