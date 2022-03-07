Канада вводит санкции против 10 человек из окружения Путина

Канада вводит санкции против 10 человек из окружения Путина

Это лица из списка Навального.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 марта объявил, что государство расширяет санкционный список лиц из окружения президента России Владимира Путина – олигархов и чиновников, причастных к вторжению РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к неоправданному вторжению, включая бывших и действующих чиновников, олигархов и сторонников российского руководства", — сказал глава канадского правительства.

При этом он не назвал никаких имен лиц, в отношении которых вводятся санкции. В то же время Трюдо сделал намек: "имена этих лиц взяты из списка, составленного оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в тюрьме".

Напомним, накануне МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Россию и избегать каких-либо путешествий туда из-за войны с Украиной.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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