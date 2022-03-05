Канада не має придатних для України бойових літаків - Трюдо

Канада не має придатних для України бойових літаків - Трюдо

Українські льотчики не тренувались на техніці, яка є у арсеналі Канади.

Канада не може терміново передати Україні бойові літаки для оборони у війні з російськими окупантами, оскільки не має в своєму арсеналі техніки, з якою знайомі українські військові.

Про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та іншиїх бойових літаках, яких Канада не має", – відповів Трюдо на запитання про можливість передачі Україні бойових літаків.

Також він не підтримав ідею закриття неба над Україною силами НАТО.

"Досі нам вдавалося уникати ситуації, за якої сили НАТО потраплять у прямий конфлікт із російськими військовими, й ми намагатимемося робити це й надалі. Закриття неба стало би не бажаним рівнем ескалації", – зазначив прем’єр-міністр Канади.

При цьому Трюдо наголосив, що міжнародна спільнота продовжить накладати суворі санкції на президента РФ, його посіпак та жителів Росії, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".