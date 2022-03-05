Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Канада не має придатних для України бойових літаків - Трюдо

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада не має придатних для України бойових літаків - Трюдо

Associated Press

Українські льотчики не тренувались на техніці, яка є у арсеналі Канади.

Канада не може терміново передати Україні бойові літаки для оборони у війні з російськими окупантами, оскільки не має в своєму арсеналі техніки, з якою знайомі українські військові.

Про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та іншиїх бойових літаках, яких Канада не має", – відповів Трюдо на запитання про можливість передачі Україні бойових літаків.

Також він не підтримав ідею закриття неба над Україною силами НАТО.

"Досі нам вдавалося уникати ситуації, за якої сили НАТО потраплять у прямий конфлікт із російськими військовими, й ми намагатимемося робити це й надалі. Закриття неба стало би не бажаним рівнем ескалації", – зазначив прем’єр-міністр Канади.

При цьому Трюдо наголосив, що міжнародна спільнота продовжить накладати суворі санкції на президента РФ, його посіпак та жителів Росії, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація