СБУ спростувала чутки про висадку ворожого десанту у Львівській області

У Львівській області ситуація повністю контрольована.

Офіційно повідомляємо, що інформація стосовно висадки десанта на території Яворівського району - фейк.

Про це зазначила речниця у Управлінні СБ України у Львівській області Роксолана Яворська.

Там ще раз нагадали про засилля фейків, які зараз є в Мережі. "Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір різноманітними фейками. Щодня з’являються чергові варіації, що нібито:

► керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію

► населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»

► розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «військового часу»

► інші нісенітниці

"Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел", - зазначили у відомстві.