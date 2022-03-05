З Одеси за кордон евакуювали понад 700 дітей-сиріт (фото)

З Одеси за кордон евакуювали понад 700 дітей-сиріт (фото)

Дітей-сиріт супроводжують у поїздці до 90 одеситок.

З Одеси евакуювали за кордон 713 дітей-сиріт, їх прихистили Румунія та Польща.

Про це повідомили в Одеській військово-цивільній адміністрації.

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Евакуйовані діти є вихованцями 33 закладів з Одеської області, серед яких:

дитячі будинки державного та сімейного типу,

інтернати,

центри соціально-психологічної реабілітації дітей,

навчальні та реабілітаційні заклади,

центри професійної освіти,

патронатні та опікунські родини.

Евакуація стартувала 3 березня і проводилася потягом та паромом. Транспорт для перевезення дітей забезпечив приватний бізнес.

Перша група евакуйованих вже прибула Румунії, а ті, хто прямує до Польщі – ще в дорозі.