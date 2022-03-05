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З Одеси за кордон евакуювали понад 700 дітей-сиріт (фото)

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З Одеси за кордон евакуювали понад 700 дітей-сиріт (фото)

Одеська облдержадміністрація

Дітей-сиріт супроводжують у поїздці до 90 одеситок.

З Одеси евакуювали за кордон 713 дітей-сиріт, їх прихистили Румунія та Польща.

Про це повідомили в Одеській військово-цивільній адміністрації.

Евакуйовані діти є вихованцями 33 закладів з Одеської області, серед яких:

  • дитячі будинки державного та сімейного типу,
  • інтернати,
  • центри соціально-психологічної реабілітації дітей,
  • навчальні та реабілітаційні заклади,
  • центри професійної освіти,
  • патронатні та опікунські родини.

Евакуація стартувала 3 березня і проводилася потягом та паромом. Транспорт для перевезення дітей забезпечив приватний бізнес. 

Перша група евакуйованих вже прибула Румунії, а ті, хто прямує до Польщі – ще в дорозі.

713 ДІТЕЙ-СИРІТ З ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ УСПІШНО ЕВАКУЙОВАНІ Всі діти – вихованці 33 закладів з Одеської області: дитячих...

Опубліковано Одеська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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