Графік евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 6 березня

Також призначені евакуаційні поїзди для виїзду за кордон.
"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 6 березня зі станцій Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця.
Про це повідомили в компанії у суботу ввечері, 5 березня.
З Києва:
- 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків
- 06:23 – №142 Львів – Лиман
- 06:23 – №114 Львів – Лиман
- 07:00 – №722 Дарниця – Харків
- 07:36 – №1 Івано–Франківськ – Костянтинівка
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:00 – ІС+ Дніпро – Київ
- 14:07 – №749 Київ – Івано–Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано–Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 13:30 – ІС+ Харків – Львів
- 14:33 – №1 Івано–Франківськ – Костянтинівка
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахов
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано–Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Рейси по ст. Дніпро:
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 – №105 Київ – Одеса
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп – Київ
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ
- 03:54 – №106 Одеса – Київ
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам'янець–Подільський – Київ
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський
- 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.
Крім того, евакуюємо й електропоїздами:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
- oрганізовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
- № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
- № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
- № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр–2 о 09:30;
- № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
- № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр–3);
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
- № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Повний розклад приміських поїздів на 6 березня "Укрзалізниця" розмістить на офіційному сайті.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано–вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни–загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу – понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ – 50 од,
- засоби ППО – 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 409 од,
- легкі швидкісні катери – 2 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 3.
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