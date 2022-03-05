Графік евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 6 березня

Також призначені евакуаційні поїзди для виїзду за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 6 березня зі станцій Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця.

Про це повідомили в компанії у суботу ввечері, 5 березня.

З Києва:

01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:36 – №1 Івано–Франківськ – Костянтинівка

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:00 – ІС+ Дніпро – Київ

14:07 – №749 Київ – Івано–Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано–Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

13:30 – ІС+ Харків – Львів

14:33 – №1 Івано–Франківськ – Костянтинівка

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахов

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано–Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси по ст. Дніпро:

06:23 – №796 Дніпро – Харків

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

05:46 – №086 Запоріжжя – Львів

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам'янець–Подільський – Київ

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя

18:07 – №055 Київ – Рахів

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Крім того, евакуюємо й електропоїздами:

з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

oрганізовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;

№ 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;

№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр–2 о 09:30;

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;

№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр–3);

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;

№ 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Повний розклад приміських поїздів на 6 березня "Укрзалізниця" розмістить на офіційному сайті.