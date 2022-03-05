Українська ППО збила третій ворожий літак над Одещиною

Окупанту вдалося вижити, але його одразу затримали.

На території Одеської області сили протиповітряної оборони України збили ще один літак Росії. За сьогодні це уже третій гвинтокрил загарбників.

Про це розповів начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, російському окупанту вдалося вижити, але його відразу затримали.