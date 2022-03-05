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Українська ППО збила третій ворожий літак над Одещиною

Українська ППО збила третій ворожий літак над Одещиною

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Українська ППО збила третій ворожий літак над Одещиною

Facebook/ВМС ЗС України

Окупанту вдалося вижити, але його одразу затримали.

На території Одеської області сили протиповітряної оборони України збили ще один літак Росії. За сьогодні це уже третій гвинтокрил загарбників.

Про це розповів начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, російському окупанту вдалося вижити, але його відразу затримали. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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