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Хакери Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

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Хакери Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

twitter.com

Міжнародна мережа хакерів продовжує "кібервійну" проти окупантів.

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.

Про це повідомляють на сторінці організації в Twitter.

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Раніше у Мережі з'явилося відео нібито від Anonymous з їхнім новим зверненням до росіян, країна яких напала на Україну 24 лютого.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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