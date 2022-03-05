Хакери Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Міжнародна мережа хакерів продовжує "кібервійну" проти окупантів.

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.

Про це повідомляють на сторінці організації в Twitter.

При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Раніше у Мережі з'явилося відео нібито від Anonymous з їхнім новим зверненням до росіян, країна яких напала на Україну 24 лютого.