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Записи про АЕС і мости: у Дніпропетровській області затримали шпигунів

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За добу впіймали 11 підозрюваних у диверсійній діяльності.

Протягом доби у Дніпропетроській област поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності.

Про це повідомили у Національній поліції України.
 
Так, у Дніпрі копи затримали чоловіка, який фотографував службовий автомобіль правоохоронців.  У його мобільному телефоні виявлено діалог у “Вайбері” з абонентом, у якого під аватаркою ФСБ та дзвінки з прихованих номерів. У іншого затриманого вилучили блокноти із записами про атомні електростанції, мости, а також зайшли російські сім-картки.

Троє підозрюваних, яких затримали у Дніпрі та Павлограді, мали автомати Калашникова, гранату Ф-1 та гвинтівку Мосіна.

Крім тог, у Кривому Розі поліцейські затримали двох мародерів з пристроями для відкривання дверей та магнітними ключами. Ще двох чоловіків виявили у Новомосковську. Вони пошкодили замки у гаражі та викрали два мопеди.

Наразі правоохоронці встановлюють спільників затриманих.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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