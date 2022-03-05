Записи про АЕС і мости: у Дніпропетровській області затримали шпигунів

Записи про АЕС і мости: у Дніпропетровській області затримали шпигунів

За добу впіймали 11 підозрюваних у диверсійній діяльності.

Протягом доби у Дніпропетроській област поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності.

Про це повідомили у Національній поліції України.



Так, у Дніпрі копи затримали чоловіка, який фотографував службовий автомобіль правоохоронців. У його мобільному телефоні виявлено діалог у “Вайбері” з абонентом, у якого під аватаркою ФСБ та дзвінки з прихованих номерів. У іншого затриманого вилучили блокноти із записами про атомні електростанції, мости, а також зайшли російські сім-картки.

Троє підозрюваних, яких затримали у Дніпрі та Павлограді, мали автомати Калашникова, гранату Ф-1 та гвинтівку Мосіна.

Крім тог, у Кривому Розі поліцейські затримали двох мародерів з пристроями для відкривання дверей та магнітними ключами. Ще двох чоловіків виявили у Новомосковську. Вони пошкодили замки у гаражі та викрали два мопеди.

Наразі правоохоронці встановлюють спільників затриманих.