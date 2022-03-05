Вторгнення Росії: в МВФ зазначають, що економічні збитки для України вже значні

Вторгнення Росії: в МВФ зазначають, що економічні збитки для України вже значні

У Фонді нагадали, що Україна вже запросила екстрене фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Україна зіткнеться із значними витратами на відновлення та реконструкцію інфраструктури, зруйнованої під час війни.

Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного валютного фонду.

МВФ вважає, що окрім людських жертв, економічні збитки для України вже значні.

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"Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, зруйновано багато шляхів та мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться із значними витратами на відновлення та реконструкцію", – йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що Україна вже запросила екстрене фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів. МВФ передасть це прохання на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня.

"Ситуація в Україні залишається дуже нестабільною, а перспективи невизначеними. Економічні наслідки дуже серйозні. Ціни на енергоносії та сировинні товари, включаючи пшеницю та інші зернові, різко зросли, що посилило інфляційний тиск через збої в ланцюжку поставок та відновлення після пандемії Covid-19", – йдеться у повідомленні.

На думку МВФ, фіскальна політика повинна буде підтримувати найуразливіші домогосподарства, щоб допомогти компенсувати зростання вартості життя.

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"Ця криза призведе до складних політичних компромісів, ще більше ускладнивши політичний ландшафт", – вважають у Фонді.

У повідомленні йдеться, що цінові потрясіння вплинуть на весь світ, особливо на бідні домогосподарства, для яких продукти харчування та паливо становлять високу частку витрат.

"У разі ескалації конфлікту економічна шкода буде ще більш руйнівною. Санкції проти Росії також вплинуть на світову економіку та фінансові ринки зі значними наслідками для інших країн", – заявили у МВФ.

Нагадаємо, ввечері 4 березня президент України Володимир Зеленський провів перемовини з виконавчою директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою, під час яких вони, зокрема, обговорили фінансову допомогу. Зеленський висловив подяку за допомогу, яку МВФ уже надає Україні.