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Мер Франківська закликав показово карати мародерів

Мер Франківська закликав показово карати мародерів

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Мер Франківська закликав показово карати мародерів

Facebook / Руслан Марцінків

У багатьох містах упійманих мародерів напівголими примотують до стовпів.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав на публіку карати мародерів.

Про це він повідомив у своїй сторінці у Facebook.

"Франківськ приєднується до "флешмобу" щодо мародерів. Якщо впіймаємо когось на мародерстві – показове покарання у 20 буків по голій сраці", – сказав мер.

До слова, у багатьох українських містах мародерів, яких упіймали, примотують напівголими до стовпів. Наприклад, на Прикарпатті у Долині днями упіймали місцевого мешканця. Відомого крадіжками.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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