Мер Франківська закликав показово карати мародерів

У багатьох містах упійманих мародерів напівголими примотують до стовпів.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав на публіку карати мародерів.

Про це він повідомив у своїй сторінці у Facebook.

"Франківськ приєднується до "флешмобу" щодо мародерів. Якщо впіймаємо когось на мародерстві – показове покарання у 20 буків по голій сраці", – сказав мер.

До слова, у багатьох українських містах мародерів, яких упіймали, примотують напівголими до стовпів. Наприклад, на Прикарпатті у Долині днями упіймали місцевого мешканця. Відомого крадіжками.