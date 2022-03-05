Йорданія дозволила українцям перетинати кордон без необхідних віз

Крім того, біженцям обіцяють надати тимчасове проживання.

Йорданія дозволила українцям в’їжджати до країни без віз з "гуманітарних міркувань".

Про це пише CNN з посиланням на заяву йорданського Міністерства закордонних справ.

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У міністерстві заявили, що цей крок буде "частиною заходів, які будуть реалізовуватися через міністерство за координацією з компетентними органами".

Крім того, повідомляється, що в країні "триває співпраця з посольствами Йорданії в Анкарі та Москві для проведення "інтенсивних" дипломатичних контактів з усіма зацікавленими сторонами та міжнародними організаціями, щоб домагатися забезпечення безпечних коридорів для йорданців у містах Суми та Харків".

Слід зазначити, що Йорданія вже евакуювала 718 своїх громадян на прикордонних переходах між Україною та сусідніми країнами.