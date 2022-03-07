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Канада запроваджує санкції проти 10 осіб з оточення Путіна

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Канада запроваджує санкції проти 10 осіб з оточення Путіна

Associated Press

Це особи зі списку Навального.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 7 березня оголосив, що держава розширює санкційний список осіб з оточення президента Росії Володимира Путіна – олігархів та чиновників, причетних до вторгнення РФ доУкраїни.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо 10 осіб, причетних до невиправданого вторгнення, включно зколишніми та чинними високопосадовцями, олігархами і прихильниками російського керівництва", ­– сказав голова канадського уряду.

Водночас не назвав жодних імен осіб, щодо яких запроваджуються санкції. Водночас Трюдо зробив натяк: "імена цих осіб взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває у в'язниці".

Нагадаємо, напередодні МЗС Канади закликало своїх громадян негайно залишити Росію і уникати будь-яких подорожей туди через війну з Україною.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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