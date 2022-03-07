Канада запроваджує санкції проти 10 осіб з оточення Путіна

Канада запроваджує санкції проти 10 осіб з оточення Путіна

Це особи зі списку Навального.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 7 березня оголосив, що держава розширює санкційний список осіб з оточення президента Росії Володимира Путіна – олігархів та чиновників, причетних до вторгнення РФ доУкраїни.

Про це повідомляє Reuters.

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"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо 10 осіб, причетних до невиправданого вторгнення, включно зколишніми та чинними високопосадовцями, олігархами і прихильниками російського керівництва", ­– сказав голова канадського уряду.

Водночас не назвав жодних імен осіб, щодо яких запроваджуються санкції. Водночас Трюдо зробив натяк: "імена цих осіб взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває у в'язниці".

Нагадаємо, напередодні МЗС Канади закликало своїх громадян негайно залишити Росію і уникати будь-яких подорожей туди через війну з Україною.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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