Під Києвом озброєні до зубів військові готові до зустрічі з ворогом

Тут готують укріплення.

Українські армійці на підступах до Броварів підготувались до зустрічі ворога. Обіцяють палко його прийняти. Це допоможе зробити не лише новітня зброя, а й підмога із мобілізованих і досвідчених солдатів, кажуть командири.

Про це йдеться в ТСН.

Гарні укріплення добре рятують життя, про це знають військові ще з Донбасу, тож поки є час та відносна тиша - максимально вгризаються в землю. Тут копати не припиняють ні на мить. На підмозі і техніка і лопати. Це як гра на випередження, кажуть армійці. Допоки ворог намагається штурмувати фланги - тут облаштовують справжній укріпрайон.

Сунути у цей напрям ворог поки не сміє, кажуть армійці. Його нищать по обидва боки броварського фронту. Фото спаленої техніки окупантів, яку трощили збройні сили кілька днів поспіль - тому доказ.

Збройні сили не лише б’ють у лоб противнику випалюючи броню та живу сил, а й нищать тили, бо розлючені на ворога не на жарт за бомбардування місцевих та вбивства дітей. «ЗСУ і наші розвідники в першу чергу палять їхні бензовози. Тому кацапня кидає свою техніку з боєкомплектом», - кажуть бійці.

Тож окупанти лютують, бо швидкий прорив провалився з тріском, кажуть у ЗСУ. Свою злість і розпач через неминучу загибель починають виміщувати на місцевих, аби залякати тих, хто не хоче допомагати росіянам , додає розвідка. А місцеві підтверджують, в селі, за пів сотні кілометрів від столиці, де росіяни намагались закріпитись для подальшого наступу на Київ вже грабують крамниці та подекуди вриваються у житла мирного люду.

Українські армійці на Київщині підготувались до зустрічі ворога

«Русня збирається піти в підвал разом із цією родиною, або як варіант, вони розглядають відступити і також сказали, що візьмуть цю сім’ю з собою. Дуже важко. Вони будуть їх молити не брати з собою, але гарантій немає», - кажуть місцеві.

На підмогу до збройних сил все більше мобілізуються ті, хто боронив Україну ще в 14 році на Донбасі. Ці хлопці вже готові бійці, яких зовсім не потрібно вчити воювати, кажуть командири. З таким підсиленням та ще й з новітньою технікою та зброєю підрозділ готовий до палкої зустрічі ворога вже по всіх ділянках фронту.

«Тут ніч ніхто не спить, змінюємось. У нас є прилад нічного бачення, зброя. Забезпечені технічно на 100%. Дообладнюємо позиції, боєприпаси є і ми просто чекаємо на цю зустріч. Гнати будем», - кажуть армійці.