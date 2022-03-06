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Канадцям радять негайно покинути Росію

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Канадцям радять негайно покинути Росію

pixabay.com

В МЗС наголосили, що західні санкції проти РФ можуть завадити канадцям, які хочуть виїхати з РФ.

МЗС Канади рекомендує своїм громадянам негайно залишити Росію і уникати будь-яких подорожей туди через війну з Україною.

Про це йдеться на офіційній сторінці МЗС Канади.

"Уникайте всіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, зокрема обмежених варіантів перельотів та обмежень на фінансові операції. Якщо ви перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні.

МЗС також просить своїх громадян не брати участь в мітингах, та не поширювати інформацію про вторгнення Росії в Україну, через новий російський закон, який сильно обмежує свободу слова у країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Трюдо летить на тиждень до Європи говорити з союзниками, як зупинити війну Росії проти України.

Раніше Канада заявила про необхідність виключення РФ з Інтерполу.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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