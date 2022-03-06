Канадцям радять негайно покинути Росію

В МЗС наголосили, що західні санкції проти РФ можуть завадити канадцям, які хочуть виїхати з РФ.

МЗС Канади рекомендує своїм громадянам негайно залишити Росію і уникати будь-яких подорожей туди через війну з Україною.

Про це йдеться на офіційній сторінці МЗС Канади.

"Уникайте всіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, зокрема обмежених варіантів перельотів та обмежень на фінансові операції. Якщо ви перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні.

МЗС також просить своїх громадян не брати участь в мітингах, та не поширювати інформацію про вторгнення Росії в Україну, через новий російський закон, який сильно обмежує свободу слова у країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Трюдо летить на тиждень до Європи говорити з союзниками, як зупинити війну Росії проти України.

Раніше Канада заявила про необхідність виключення РФ з Інтерполу.