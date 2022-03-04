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Канада вимагає виключення РФ з Інтерполу

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Канада вимагає виключення РФ з Інтерполу

Джастін Трюдо / Associated Press

Таке рішення було прийняте через напад Росії на Україну.

Канада вимагає виключити Росію з Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол).

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Таке рішення було прийняте через вторгнення Росії до України.

"Канада та наші близькі партнери закликають виключити Росію з Інтерполу. Ми підтримуємо це, тому що вважаємо, що співпраця між правоохоронними органами залежить від колективної прихильності всесвітньої декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - йдеться в заяві Джастіна Трюдо

Раніше повідомлялося, що Канада передасть Україні летальну зброю. Також держава виділить мільйон доларів на придбання високоякісних супутникових знімків.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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