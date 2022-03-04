Boeing передає $2 млн на допомогу Україні: на що саме підуть кошти

Boeing передає $2 млн на допомогу Україні: на що саме підуть кошти

У Boeing побоюються, що війна може призвести до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації.

Американський виробник літаків Boeing надасть пакет екстреної допомоги в розмірі 2 мільйонів доларів як гуманітарну допомогу Україні. Кошти буде спрямовано на організації, які працюють над доставкою їжі, води, одягу, ліків та житла українцям, які змушені покидати свої домівки через війну на батьківщині, яку розпочала РФ.

Про це пише Reuters.

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"Війна, яка розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

Із зазначеної суми $2 млн $1 млн буде спрямовано CARE для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.