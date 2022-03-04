Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вживання алкоголю під час війни: чому це погана ідея

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вживання алкоголю під час війни: чому це погана ідея

pixabay.com

Алкоголь також впливає на нашу здатність обробляти думки і приймати раціональні рішення.

У низці регіонів України введена заборона на продаж алкогольних напоїв на період дії воєнного стану. Це має свої причини, і одна із них — вплив алкоголю на те, як ми мислимо і як ми реагуємо на небезпеку. 

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. 

  • Алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, яка контролює думки. Найбільший вплив алкоголю відбувається на мозок, що впливає на те, як ви думаєте, відчуваєте й поводитеся.
  • Це пов’язано з тим, що алкоголь змінює роботу мозку, і це призводить до виснаження хімічних речовин у нашому мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. У результаті ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію, а потім відчуватимемо, що нам потрібно більше алкоголю, щоб допомогти впоратися з цим непереборним відчуттям тривоги.
  • Алкоголь також впливає на нашу здатність обробляти думки і приймати раціональні рішення, що може призвести до збільшення ймовірності насильства або агресивної поведінки. 
  • При надзвичайній ситуації вживання алкоголю може здатися хорошим способом допомогти впоратися зі стресом, але це не так. Вживання алкоголю у таких ситуаціях становить додаткову загрозу вашому життю.
  • Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно, а отже ви можете недооцінити ситуацію, не мати змоги швидко та адекватно реагувати на події та приймати зважені рішення. Зараз під час військових дій надзвичайно важливо залишатися тверезим та здорово мислити — це може врятувати вам життя.
  • Нещасні випадки, травматизм. Категорично заборонене керування транспортним засобом, використання інструментів чи механізмів у стані алкогольного сп’яніння. Ці правила діють і у мирний час, а особливо важливими стають зараз — під час війни.
  • Коли людина лягає спати напідпитку, якість її сну відрізняється від того, який вона має, коли не вживає алкоголь. А це може підвищити рівень тривожності. 
  • Несумісність деяких ліків або інших препаратів, які взаємодіють з алкоголем. Під час війни, коли доступ до ліків обмежений і існують проблеми із доступом до лікаря, варто мінімізувати будь-які випадки, які можуть потребувати уваги медиків. Не ризикуйте власним здоров’ям.
  •  Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони про його продаж, відмовтеся від ідеї випити ввечері. Замініть вживання алкоголю медитацією або хорошим та якісним сном — це буде більш помічним вам та допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація