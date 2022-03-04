Вживання алкоголю під час війни: чому це погана ідея

Алкоголь також впливає на нашу здатність обробляти думки і приймати раціональні рішення.
У низці регіонів України введена заборона на продаж алкогольних напоїв на період дії воєнного стану. Це має свої причини, і одна із них — вплив алкоголю на те, як ми мислимо і як ми реагуємо на небезпеку.
Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
- Алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, яка контролює думки. Найбільший вплив алкоголю відбувається на мозок, що впливає на те, як ви думаєте, відчуваєте й поводитеся.
- Це пов’язано з тим, що алкоголь змінює роботу мозку, і це призводить до виснаження хімічних речовин у нашому мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. У результаті ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію, а потім відчуватимемо, що нам потрібно більше алкоголю, щоб допомогти впоратися з цим непереборним відчуттям тривоги.
- Алкоголь також впливає на нашу здатність обробляти думки і приймати раціональні рішення, що може призвести до збільшення ймовірності насильства або агресивної поведінки.
- При надзвичайній ситуації вживання алкоголю може здатися хорошим способом допомогти впоратися зі стресом, але це не так. Вживання алкоголю у таких ситуаціях становить додаткову загрозу вашому життю.
- Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно, а отже ви можете недооцінити ситуацію, не мати змоги швидко та адекватно реагувати на події та приймати зважені рішення. Зараз під час військових дій надзвичайно важливо залишатися тверезим та здорово мислити — це може врятувати вам життя.
- Нещасні випадки, травматизм. Категорично заборонене керування транспортним засобом, використання інструментів чи механізмів у стані алкогольного сп’яніння. Ці правила діють і у мирний час, а особливо важливими стають зараз — під час війни.
- Коли людина лягає спати напідпитку, якість її сну відрізняється від того, який вона має, коли не вживає алкоголь. А це може підвищити рівень тривожності.
- Несумісність деяких ліків або інших препаратів, які взаємодіють з алкоголем. Під час війни, коли доступ до ліків обмежений і існують проблеми із доступом до лікаря, варто мінімізувати будь-які випадки, які можуть потребувати уваги медиків. Не ризикуйте власним здоров’ям.
- Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони про його продаж, відмовтеся від ідеї випити ввечері. Замініть вживання алкоголю медитацією або хорошим та якісним сном — це буде більш помічним вам та допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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