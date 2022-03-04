Вживання алкоголю під час війни: чому це погана ідея

Вживання алкоголю під час війни: чому це погана ідея

Алкоголь також впливає на нашу здатність обробляти думки і приймати раціональні рішення.

У низці регіонів України введена заборона на продаж алкогольних напоїв на період дії воєнного стану. Це має свої причини, і одна із них — вплив алкоголю на те, як ми мислимо і як ми реагуємо на небезпеку.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, яка контролює думки. Найбільший вплив алкоголю відбувається на мозок, що впливає на те, як ви думаєте, відчуваєте й поводитеся.

Це пов’язано з тим, що алкоголь змінює роботу мозку, і це призводить до виснаження хімічних речовин у нашому мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. У результаті ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію, а потім відчуватимемо, що нам потрібно більше алкоголю, щоб допомогти впоратися з цим непереборним відчуттям тривоги.

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