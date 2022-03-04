Українська ППО за сьогодні збила три ворожі літаки, противник несе суттєві втрати

Українська ППО за сьогодні збила три ворожі літаки, противник несе суттєві втрати

Ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках.

Протиповітряна оборона України (ППО) за добу 3 березня знищила ще три літаки російських окупантів: Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках: наземних і повітряних. Через шалений опір українців, окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі.

"Сьогодні екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно завдавали ударів по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони. Втрати по вертольотах ворога уточнюються.