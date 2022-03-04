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Українська ППО за сьогодні збила три ворожі літаки, противник несе суттєві втрати

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Українська ППО за сьогодні збила три ворожі літаки, противник несе суттєві втрати

Associated Press

Ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках.

Протиповітряна оборона України (ППО) за добу 3 березня знищила ще три літаки російських окупантів: Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках: наземних і повітряних. Через шалений опір українців, окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі.

"Сьогодні екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно завдавали ударів по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони. Втрати по вертольотах ворога уточнюються.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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