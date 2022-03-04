Boeing передает $2 млн на помощь Украине: на что именно пойдут средства

Boeing передает $2 млн на помощь Украине: на что именно пойдут средства

В Boeing опасаются, что война может привести к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации.

Американский производитель самолетов Boeing предоставит пакет экстренной помощи в размере 2 миллионов долларов как гуманитарную помощь Украине. Средства будут направлены на организации, работающие над доставкой еды, воды, одежды, лекарств и жилья украинцам, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны на родине, начатой РФ.

Об этом пишет Reuters.

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"Война, которая разворачивается в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников, сделанные в поддержку гуманитарной помощи Украине, в рамках благотворительной программы компании.

Из указанной суммы $2 млн $1 млн будет направлено CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды и гигиенических средств, а также денежной помощи и психосоциальной поддержки пострадавших украинцев, с особым вниманием к женщинам, детям и пожилым людям.