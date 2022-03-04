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Boeing передает $2 млн на помощь Украине: на что именно пойдут средства

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Boeing передает $2 млн на помощь Украине: на что именно пойдут средства

Associated Press

В Boeing опасаются, что война может привести к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации.

Американский производитель самолетов Boeing предоставит пакет экстренной помощи в размере 2 миллионов долларов как гуманитарную помощь Украине. Средства будут направлены на организации, работающие над доставкой еды, воды, одежды, лекарств и жилья украинцам, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны на родине, начатой РФ.

Об этом пишет Reuters.

"Война, которая разворачивается в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников, сделанные в поддержку гуманитарной помощи Украине, в рамках благотворительной программы компании.

Из указанной суммы $2 млн $1 млн будет направлено CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды и гигиенических средств, а также денежной помощи и психосоциальной поддержки пострадавших украинцев, с особым вниманием к женщинам, детям и пожилым людям.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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