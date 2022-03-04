Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги: деталі

Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги: деталі

Влада координує постачання сотень тонн вантажів у 24 регіонах та Києві.

Про те, як влада взаємодіє з регіонами щодо надання гуманітарної допомоги розповів заступник голови Офісу президента України Кирил Тимошенко.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги:

штаб взаємодії з військово-цивільними адміністраціями збирає потреби на рівні області, щоденно готує їхній перелік з урахуванням пріоритетів, визначених областю;

регіональний департамент Офісу президента із взаємодії з військово-цивільними адміністраціями забезпечує розв'язання питань, які виникають на території 24 областей та м. Києва, зокрема з безпеки, постачання харчування та медикаментів;

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працює спеціальний канал взаємодії між ТРО, ЗСУ, Нацполіцією для надання екстреної та оперативної допомоги в регіонах;

так влада координує постачання сотень тонн вантажів на території всіх 24 регіонів та м. Києва, щоб не допустити гуманітарної катастрофи.