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Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги: деталі

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Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги: деталі

ДСНС

Влада координує постачання сотень тонн вантажів у 24 регіонах та Києві.

Про те, як влада взаємодіє з регіонами щодо надання гуманітарної допомоги розповів заступник голови Офісу президента України Кирил Тимошенко.

Про це йдеться у його Telegram-каналі. 

Як в Україні координують надання гуманітарної допомоги:

  • штаб взаємодії з військово-цивільними адміністраціями збирає потреби на рівні області, щоденно готує їхній перелік з урахуванням пріоритетів, визначених областю;
  • регіональний департамент Офісу президента із взаємодії з військово-цивільними адміністраціями забезпечує розв'язання питань, які виникають на території 24 областей та м. Києва, зокрема з безпеки, постачання харчування та медикаментів;
  • працює спеціальний канал взаємодії між ТРО, ЗСУ, Нацполіцією для надання екстреної та оперативної допомоги в регіонах;
  • так влада координує постачання сотень тонн вантажів на території всіх 24 регіонів та м. Києва, щоб не допустити гуманітарної катастрофи.

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У Лондоні сотні людей збирають гуманітарну допомогу для України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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