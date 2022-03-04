Російський окупаційний флот обстріляв уже п'ять цивільних суден - Одеська ОДА

Ворог заважає загасити пожежу на одному з кораблів.

Від початку вторгнення окупантів РФ до України російські ВМС обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло, на другому кілька днів триває пожежа.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеської ОДА.

"Від початку російського вторгнення до України, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпального, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що 3 березня 2022 року Морська пошуково-рятувальна служба провела операцію з порятунку членів екіпажу цивільного корабля HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.