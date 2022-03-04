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Російський окупаційний флот обстріляв уже п'ять цивільних суден - Одеська ОДА

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Російський окупаційний флот обстріляв уже п'ять цивільних суден - Одеська ОДА

скриншот з відео

Ворог заважає загасити пожежу на одному з кораблів.

Від початку вторгнення окупантів РФ до України російські ВМС обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло, на другому кілька днів триває пожежа.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеської ОДА.

"Від початку російського вторгнення до України, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпального, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що 3 березня 2022 року Морська пошуково-рятувальна служба провела операцію з порятунку членів екіпажу цивільного корабля HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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