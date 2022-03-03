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Міністр оборони Британії вважає, що війна Путіна йде не за планом

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Міністр оборони Британії вважає, що війна Путіна йде не за планом

Associated Press

Очільник Міноборони Британії звернув увагу, що у Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна, яку розпочав Володимир Путін, йде не так, як очільник Кремля планував. Росія відстає від графіка, вона хотіла захопити Київ за три дні, однак вже 8-й день отримує гідну відсіч ЗСУ.

Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC.

"Незважаючи на щоденні руйнування та обстріли житлових районів і низки цих міст, українці виходять у денний час, оцінюють свої сили, у деяких випадках відводять їх та продовжують боротися. Тим часом у Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств, і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки та техніки", - додав він.

Очільник оборонного відомства також звернув увагу на погане логістичне планування щодо транспортних засобів та продовольства для військ РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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