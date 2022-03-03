Британія вдарила санкціями по ще двох російських олігархах

Британія вдарила санкціями по ще двох російських олігархах

МЗС країни попереджало, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від санкцій.

Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів – Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Про це повідомляє ВВС.

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Уродженець Узбекистану Усманов мав комерційні зв'язки із британським футбольним клубом "Евертон", але вони були призупинені. До слова, у цьому клубі віднедавна грає український футболіст Віталій Миколенко.

Усманов наприкінці лютого вже потрапив до списку санкції Євросоюзу, 3 березня ­– до санкційного списку США, а тепер – ще й до британського списку обмежень.

Щодо Шувалова, то він обіймав посаду віцепрем'єра Росії, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Раніше голова МЗС Британії Ліз Трасс застерігала, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від британських санкцій.