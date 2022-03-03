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Британія вдарила санкціями по ще двох російських олігархах

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Британія вдарила санкціями по ще двох російських олігархах

Associated Press

МЗС країни попереджало, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від санкцій.

Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів – Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Про це повідомляє ВВС.

Уродженець Узбекистану Усманов мав комерційні зв'язки із британським футбольним клубом "Евертон", але вони були призупинені. До слова, у цьому клубі віднедавна грає український футболіст Віталій Миколенко.

Усманов наприкінці лютого вже потрапив до списку санкції Євросоюзу, 3 березня ­– до санкційного списку США, а тепер – ще й до британського списку обмежень.

Щодо Шувалова, то він обіймав посаду віцепрем'єра Росії, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Раніше голова МЗС Британії Ліз Трасс застерігала, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від британських санкцій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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