Під удар британських санкцій потрапили “Газпром”, “Сбербанк” і російські кораблі: перелік заборон

Велика Британія запровадила додаткові економічні заходи проти Росії, які мають пришвидшити поразку Путіна в його війні з Україною.

У вівторок, 1 березня, Велика Британія запровадила нові санкції щодо Російської Федерації через вторгнення до України.

Повний перелік обмежень опубліковано на офіційному сайті офісу британського уряду.

Запроваджені санкції, як сказано в повідомленні, “призведуть до погіршення економіки Росії та допоможуть переконатися, що Путін програє”.

Фізичним і юридичним особам Великої Британії заборонено здійснювати фінансові операції з російським Центральним банком.

Заборонено російським компаніям-гігантам, зокрема, "Газпрому", випускати боргові зобов'язання або акції на Лондонській біржі.

Також читайте Британія надасть додатково понад $50 млн допомоги Україні

Заблоковано активи російського Фонду прямих інвестицій та особисто виконавчого директора фонду Кірілла Дмітрієва. Дмітрієву, який є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна, заборонено в’їзд до Великої Британії.

Заборонено здійснювати кліринг платежів у фунтах стерлінгів через фінансову систему Великої Британії російському “Сбербанку”, на частку якого припадає 35% фінансового сектору РФ. Велика Британія також запроваджує санкції проти другого за величиною російського банку ВТБ, та ще 8 фінансових установ, серед яких “Совкомбанку" і банк "Открытие".

Заборонено експорт з Британії до Росії високотехнологічного обладнання: мікроелектроніки, морського та навігаційного обладнання, що послабить військово-промисловий потенціал Росії та стане гальмом для її економіки на довгі роки.

Заборонено заходити до портів Великої Британії суднам, які перебувають у володінні будь-якої особи, що пов’язана з РФ, ходять під російським прапором або зареєстровані в РФ.

Відповідне розпорядження британського Мінтрансу вже було розіслане до портових адміністрацій. Російські кораблі-порушники будуть затримувати.

“Ми сказали, що Путін і його оточення заплатять ціну за своє неспровоковане і незаконне вторгнення в Україну, і ми вірні своєму слову. Ми підтримуємо Україну, її народ та її демократію, і будемо продовжувати підтримувати їх дипломатично, економічно, політично та оборонно”, - прокоментувала це рішення міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Нагадаємо, Велика Британія також запроваджує перший пакет санкцій проти режиму білоруського узурпатора Лукашенка "у відповідь на роль, яку країна відіграє у вторгненні Росії до України, включаючи сприяння вторгненню з її кордонів".

Читайте також: