Британія надасть додатково понад $50 млн допомоги Україні

Таке рішення прем’єр-міністр Джонсон ухвалив після зустрічі з українською громадою Лондона.

Велика Британія посилила свою підтримку народу України, оголосивши про подальшу гуманітарну допомогу країні на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 53 млн доларів). Ці кошти призначено, зокрема, на забезпечення України життєво важливими медичними товарами.

Про це повідомляє офіс прем’єр-міністра Великої Британії.

Це додаткова допомога до ширшої економічної та військової підтримки, яка посилює опір України російському вторгненню.

Фінансування допоможе агенціям допомоги реагувати на погіршення гуманітарної ситуації, створюючи для українців доступ до предметів першої необхідності та медичних товарів, таких як ліки, шприци, пов’язки та пакети для догляду за ранами.

У повідомленні йдеться, що прем’єр-міністр Бооис Джонсон увечері в неділю, 27 лютого, провів зустріч з лідерами української громади в Українському католицькому соборі в Лондоні, щоб почути їхні історії про вплив російського насильства на народ України.

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“Останніми днями світ став свідком вражаючих проявів хоробрості та героїзму українського народу у відповідь тим, хто прагне знищити його свободу силою. Велика Британія не відвернеться від вас у скрутну годину для України. Ми надаємо всю економічну та військову підтримку, яку ми можемо, щоб допомогти тим українцям, які ризикують усім заради захисту своєї країни”, - заявив на зустрічі з українською діаспорою британський прем’єр.

Джонсон також наголосив, що будь-яка особа, яка проживає у Великій Британії, відтепер зможе перевезти до цієї країни своїх рідних з України.

Останній пакет допомоги збільшує загальну суму допомоги від уряду Великобританії, яка була обіцяна Україні цього року, до 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Велика Британія також продовжує постачати оборонне військове обладнання українським військовим, щоб зміцнити їх опір вторгненням російських військ.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр також оголосив, що Велика Британія гарантує кредити Україні до 500 мільйонів доларів через багатосторонні банки розвитку.

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