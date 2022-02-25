На Даунінґ-стріт замайорів український прапор

Над резиденцією британського прем'єра з'явився прапор України.

Над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона підняли прапор України.

Про це прем’єр написав у Twitter.

"Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

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