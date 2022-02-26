Джонсон приготував Україні нову військову допомогу

Нові постачання посилять українську армію.

Велика Британія надасть нову частину масштабної підтримки Збройним силам України.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив президенту Володимиру Зеленському, йдеться у повідомленні українського лідера в Twitter.

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Ця допомога, про яку наразі немає подробиць, посилить українську армію, яка воює проти Росії. Також Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки з протидії агресору.

Нагадаємо, Німеччина після довгих вагань і дискусій нарешті погодилася надати Україні озброєння, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море, вагому військову, гуманітарну допомогу Україні. Про свою військову допомогу оголосили також Словаччина, Чехія, Греція, Швейцарія та інші.