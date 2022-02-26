Греція і Швейцарія нададуть підтримку Україні

Володимир Зеленський повідомив про важливе рішення європейських лідерів.

Президент Швейцарії і прем'єр-міністр Греції нададуть допомогу Україні. Про це повідомив президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський у своєму Twitter.

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Під час телефонної розмови лідер Швейцарії Ігнасіо Кассіс і глава грецького уряду Кіріакос Мітсотакіс підтримали України і оголосили про конкретну допомогу Україні, армія і населення якої воюють з Росією.

Яка саме допомога - Володимир Зеленський не уточнив.

Нагадаємо, західні партнери наближаються до припинення доступу Росії до глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Вона зазначила, що більше немає сильних противників відключення Росії від системи SWIFT. Зокрема, Кіпр не блокуватиме відключення Росії.